EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp 200 Punkte höher

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 197 auf 26.509 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.515 und das -tief bei 26.434 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 172 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)