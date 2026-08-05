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05.08.2026 06:03:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp 200 Punkte höher
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 197 auf 26.509 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.515 und das -tief bei 26.434 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 172 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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