EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures fällt am frühen Montag um 58 auf 25.140 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.200 und das Tagestief bei 25.110 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 219 Kontrakte.

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June 22, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)