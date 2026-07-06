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06.07.2026 06:05:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagmorgen 8 auf 25.938 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.064 und das -tief bei 25.930 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 263 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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