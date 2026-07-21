EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Dienstag 47 auf 24.912 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.928 und das Tagestief bei 24.775 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 196 Kontrakte.

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July 21, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)