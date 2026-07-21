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21.07.2026 06:22:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Dienstag 47 auf 24.912 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.928 und das Tagestief bei 24.775 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 196 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)
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