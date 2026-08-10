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10.08.2026 06:35:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 10 auf 26.425 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.435 und das Tagestief bei 26.371 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 108 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2026 00:35 ET (04:35 GMT)
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