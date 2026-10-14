14.10.2026 06:12:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel legen zu

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 96 auf 25.474 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.476 und das -tief bei 25.404 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 200 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)

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