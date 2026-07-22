EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leicht höher

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 60 auf 25.152 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25200 und das Tagestief bei 25151 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 114 Kontrakte.

DJG/thl

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July 22, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)