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22.07.2026 06:10:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leicht höher
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 60 auf 25.152 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25200 und das Tagestief bei 25151 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 114 Kontrakte.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)
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