EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leicht höher

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am fühen Montagmorgen um 64 auf 26.565 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.578 und das Tagestief bei 26.535 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 63 Kontrakte.

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)