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17.08.2026 06:10:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leicht höher
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am fühen Montagmorgen um 64 auf 26.565 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.578 und das Tagestief bei 26.535 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 63 Kontrakte.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)
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