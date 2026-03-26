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26.03.2026 06:02:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 122 auf 23.016 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.112 und das -tief bei 22.962 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 215 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 26, 2026 01:03 ET (05:03 GMT)
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