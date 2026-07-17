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17.07.2026 06:06:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 122 auf 24.855 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.933 und das Tagestief bei 24.824 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 156 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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