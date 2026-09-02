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02.09.2026 07:27:52
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 147 auf 25.840 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.889 und das Tagestief bei 25.830 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 340 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 01:28 ET (05:28 GMT)
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