EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Mittwoch 135 auf 25.477 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.510 und das Tagestief bei 25.464 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 132 Kontrakte.

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October 07, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)