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22.10.2026 06:05:41
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 131 auf 25.638 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.706 und das Tagestief bei 25.624 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 513 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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