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13.11.2026 06:05:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 100 auf 26.795 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.851 und das Tagestief bei 26.772 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 490 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)
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