|
17.11.2026 06:05:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel leichter
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Dienstagmorgen 148 auf 26.560 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.588 und das Tagestief bei 26.534 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 377 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.