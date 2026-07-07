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07.07.2026 06:08:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit Abgaben
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen 85 auf 25.882 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.958 und das -tief bei 25.879 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 184 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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