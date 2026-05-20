20.05.2026 06:05:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit Abschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen 210 auf 24.274 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.380 und das -tief bei 24.200 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 712 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

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