25.08.2026 07:00:40

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 40 auf 26.212 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.212 und das -tief bei 26.141 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 158 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

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