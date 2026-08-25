EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 40 auf 26.212 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.212 und das -tief bei 26.141 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 158 Kontrakte.

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August 25, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)