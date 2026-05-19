EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit leichtem Plus

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 29 auf 24.332 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.438 und das -tief bei 24.242 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 914 Kontrakte.

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May 19, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)