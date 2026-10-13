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13.10.2026 05:54:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit leichten Abgaben
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen 30 auf 25.372 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.385 und das -tief bei 25.340 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 554 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)
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