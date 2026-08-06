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06.08.2026 05:58:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit leichten Aufschlägen
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 86 auf 26.315 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.315 und das -tief bei 26.242 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 104 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
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