EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit leichten Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 86 auf 26.315 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.315 und das -tief bei 26.242 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 104 Kontrakte.

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August 05, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)