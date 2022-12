EUREX/DAX-Futures im Frühhandel ohne große Erholungsansätze

FRANKFURT (Dow Jones)--Keine großen Erholungsansätze zeigen sich am Freitagmorgen in den DAX-Futures. Die Kontrakte können sich nicht groß vom Kursrutsch am Vortag erholen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 3 auf 14.072 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.117 und das Tagestief bei 14.061 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.900 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 02:46 ET (07:46 GMT)