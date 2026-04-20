EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwach

DOW JONES-- Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 6:06 MESZ um 249 auf 24.587 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.625 und das Tagestief bei 24.550 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 331 Kontrakte.

DJG/thl

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April 20, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)