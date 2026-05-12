EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwach

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Dienstag 203 auf 24.210 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.328 und das Tagestief bei 24.126 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 395 Kontrakte.

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May 12, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)