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12.05.2026 06:11:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwach
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Dienstag 203 auf 24.210 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.328 und das Tagestief bei 24.126 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 395 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)
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