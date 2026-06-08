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08.06.2026 06:14:40
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwach
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert im ganz frühen Handel am Montag 228 auf 24.570 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.641 und das Tagestief bei 24.381 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1111 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
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