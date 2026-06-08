EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwach

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert im ganz frühen Handel am Montag 228 auf 24.570 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.641 und das Tagestief bei 24.381 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1111 Kontrakte.

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June 08, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)