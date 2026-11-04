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04.11.2026 06:06:47
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwach
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen 229 auf 25.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.917 und das Tagestief bei 25.633 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.162 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)
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