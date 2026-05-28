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28.05.2026 06:13:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwächer
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 235 auf 25.023 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.245 und das Tagestief bei 25.009 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 672 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 28, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)
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