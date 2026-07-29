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29.07.2026 06:11:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel schwächer
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert 181 auf 25.400 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.676 und das Tagestief bei 25.400 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 429 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)
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