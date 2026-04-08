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08.04.2026 06:23:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel sehr fest
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 813 auf 24.221 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.257 und das Tagestief bei 23.988 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.441 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)
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