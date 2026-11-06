06.11.2026 06:03:40

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel sehr schwach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen 192 auf 26.226 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.300 und das Tagestief bei 26.181 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 815 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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