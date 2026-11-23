DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Montagmorgen um 27 auf 24.913 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.008 und das Tagestief bei 24.867 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 938 Kontrakte.

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November 23, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)