|
02.03.2026 06:16:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel stark unter Druck
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagmorgen 389 auf 24.958 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.052 und das -tief bei 24.868 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 919 Kontrakte.
March 02, 2026 00:17 ET (05:17 GMT)
