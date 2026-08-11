11.08.2026 05:50:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel wenig verändert

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8 auf 26.434 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.443 und das Tagestief bei 26.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 104 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 23:51 ET (03:51 GMT)

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