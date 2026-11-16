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16.11.2026 07:03:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel wenig verändert
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 18 auf 26.847 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.915 und das Tagestief bei 26836 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 644 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 01:04 ET (06:04 GMT)
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