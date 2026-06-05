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05.06.2026 08:38:40
EUREX/DAX-Futures im Verlauf knapp behauptet
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitag bis 8:29 Uhr 24 auf 24.921 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.921 und das Tagestief bei 24.795 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 639 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/mpt
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
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