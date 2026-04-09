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09.04.2026 08:41:41
EUREX/DAX-Futures im Verlauf leichter
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstag im Verlauf 98 auf 24.116 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.157 und das Tagestief bei 24.051 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.356 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 09, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)
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