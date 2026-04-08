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08.04.2026 10:18:39
EUREX/DAX-Futures im Verlauf sehr fest
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochvormittag um 750 auf 24.158 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.424 und das Tagestief bei 23.988 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 15.043 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)
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