|
04.05.2026 08:40:40
EUREX/DAX-Futures im Vormittagshandel etwas fester
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Montagvormittag. Wegen eines Feiertages fehlen die Marktteilnehmer aus London, was sich bereits an geringen Umsätzen zeigt. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 83 auf 24.470 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.520 und das Tagestief bei 24.390 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 786 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 04, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!