EUREX/DAX-Futures im Vormittagshandel etwas fester

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Montagvormittag. Wegen eines Feiertages fehlen die Marktteilnehmer aus London, was sich bereits an geringen Umsätzen zeigt. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 83 auf 24.470 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.520 und das Tagestief bei 24.390 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 786 Kontrakte.

DJG/mod/gos

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May 04, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)