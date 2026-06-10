EUREX/DAX-Futures im Vormittagshandel gut behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochvormittag um 67 auf 24.519 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.560 und das Tagestief bei 24.414 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.027 Kontrakte.

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June 10, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)