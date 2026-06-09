EUREX/DAX-Futures im Vormittagshandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagvormittag 47 auf 24.624 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.666 und das Tagestief bei 24.505 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 925 Kontrakte.

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June 09, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)