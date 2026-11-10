EUREX/DAX-Futures in Rallylaune dank Öl und Anthropic

DOW JONES--Ungebremst weiter nach oben geht es am Dienstagmorgen für die DAX-Futures. "Mit Ölpreis-Rückgang und klarem Fahrplan für das Anthropic-IPO werden gleich zwei Sorgen geringer", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures baut sein Plus auf 317 auf 26.663 Punkte aus und damit fast Tageshoch. Das Tagestief liegt bei 26.470 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.652 Kontrakte.

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November 10, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)