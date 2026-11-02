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02.11.2026 08:37:39
EUREX/DAX-Futures ins Minus gedreht - Volatilität bis US-Wahl
DOW JONES--Leicht ins Minus gedreht sind die DAX-Futures am Montagmorgen. Trotz der anhaltenden Unterstützung durch fallende Ölpreise dürfte es weiter volatil zugehen. "Bis zu den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen am Mittwochmorgen wird sich niemand mehr aus dem Fenster lehnen wollen", sagt ein Händler. Er rechnet daher bis dahin mit einem volatilen Seitwärtshandel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 9 auf 25.904 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.998 Punkten und das Tagestief bei 25.896 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.775 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)
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