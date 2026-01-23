|
23.01.2026 08:56:39
EUREX/DAX-Futures kaum verändert
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 11 auf 24.937 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.000 und das -tief bei 24.910 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.302 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2026 02:56 ET (07:56 GMT)
