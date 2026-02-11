|
EUREX/DAX-Futures kaum verändert
DOW JONES--Mit minimalen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.01 Uhr 1 Punkt auf 25.072,0. In den Handel gegangen war er mit 25.095,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.109,0 und das -tief bei 25.062,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 228 Kontrakte.
