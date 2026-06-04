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04.06.2026 08:44:39
EUREX/DAX-Futures kaum verändert
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. Der Umsatz sei mit 630 Kontrakten zwar geringer als sonst, angesichts des deutschen Feiertages aber doch ordenlich für die Uhrzeit, heißt es im Handel. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 23 auf 24.816 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.823 und das Tagestief bei 24.699 Punkten.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)
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