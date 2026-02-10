|
10.02.2026 08:34:41
EUREX/DAX-Futures kaum verändert über 25.000
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Wie vom Handel erwartet, wird zwar der Bereich um 25.000 DAX-Zähler verteidigt, neue Käufe kommen aber auch nicht hinzu. Dies zeigt der geringe Umsatz von bisher 790 Kontrakten. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 7 auf 25.093 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.096 und das -tief bei 25.044 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)
