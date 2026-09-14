EUREX/DAX-Futures knapp behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagvormitag 41 auf 25.532 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.557 und das Tagestief bei 25.434 Punkten. Umgesetzt wurden bis gegen 9.30 Uhr 4.592 Kontrakte.

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September 14, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)