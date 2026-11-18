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18.11.2026 08:38:45
EUREX/DAX-Futures knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochvormittag. Die Umsätze sind zwar mit knapp 2.000 Kontrakten laut Händlern gut, allerdings fehle es an nachrichtlichen Impulsen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 42 auf 26.106 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.266 und das Tagestief bei 26.059 Punkten.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 02:39 ET (07:39 GMT)
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