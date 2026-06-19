19.06.2026 08:29:42

EUREX/DAX-Futures knapp behauptet am letzten Handelstag

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Nachrichtlich herrscht relative Ruhe nach den diversen Aufregern der Woche wie Fed-Sitzung und Iran-US-Vertrag. Lediglich die Abwicklung des Großen Juni-Verfalltags dürfte für Bewegung sorgen. Da in den USA Feiertag ist, dürfte das Geschäft zum Nachmittag hin ausdünnen. Der noch bis zu seinem Verfall am Mittag laufende Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 49 auf 24.983 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.045 und das Tagestief bei 24.906 Punkten.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen und deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück. In Fernost bewegen sich die Märkte am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen