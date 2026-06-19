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19.06.2026 08:29:42
EUREX/DAX-Futures knapp behauptet am letzten Handelstag
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Nachrichtlich herrscht relative Ruhe nach den diversen Aufregern der Woche wie Fed-Sitzung und Iran-US-Vertrag. Lediglich die Abwicklung des Großen Juni-Verfalltags dürfte für Bewegung sorgen. Da in den USA Feiertag ist, dürfte das Geschäft zum Nachmittag hin ausdünnen. Der noch bis zu seinem Verfall am Mittag laufende Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 49 auf 24.983 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.045 und das Tagestief bei 24.906 Punkten.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
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