EUREX/DAX-Futures knapp behauptet - Warten auf PMI-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich am Montagmorgen die DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 11 auf 12.860 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.935 und das -tief bei 12.807 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.050 Kontrakte. Händler rechnen mit einem richtungslosen Handel, bis am Nachmittag alle neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) vorliegen. Erst dann ließen sich Indizien für kommende Kapitalströme ableiten. Tendenziell gehe der Markt aber von sehr schwachen Daten aus, so dass das Überraschungspotenzial diesmal auf Seiten von leicht besseren Wirtschaftsaussichten liege.

October 24, 2022 02:30 ET (06:30 GMT)